Сын главы Чечни Адам Кадыров доставлен в больницу в тяжёлом состоянии после ДТП

CentralAsia (CA) - Сын главы Чечни Адам Кадыров 16 января был доставлен в республиканскую больницу в Грозном после ДТП и, по предварительной информации, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники. Схожая информация также распространяется в оппозиционных Telegram-каналах.

По словам одного из собеседников издания в Грозном, дороги к больнице были перекрыты из-за того, что туда доставили Адама Кадырова.

«Дороги к больнице закрыты, т.к. туда доставили Адама, он в реанимации без сознания находится, как говорят. Что с сыном Кадырова мы не знаем доподлинно», - сообщил источник издания.

По данным оппозиционного движения NIYSO, кортеж Адама Кадырова «передвигался на большой скорости», и в какой-то момент колонна «внезапно встретила помеху».

«В результате, машины начала влетать друг в друга, поэтому нас поступает информация, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох», - сообщили в движении.

Представитель движения отметил «Кавказ.Реалии», что сведения поступают из разных источников, однако точной информации о состоянии сына главы Чечни у них пока нет.

Позже источник информационного издания в республике сообщил, что самолет с Адамом Кадыровым, пострадавшим в ДТП, готовится вылететь в Москву. По его словам, в республиканскую больницу в Грозном доставили также других пострадавших, однако их число и степень тяжести травм он уточнить не смог.

Собеседник утверждает, что автомобиль, в котором находился 18-летний сын главы Чечни, двигался первым в кортеже и на очень высокой скорости, а за рулем находился сам Адам Кадыров.

«Автомобиль сорвался с движения на ходу, а потом ударился в какое-то ограждение. Видимо, он не справился с управлением», пояснил источник «Кавказ.Реалии».

При этом другой источник издания сообщил другую информацию: по его словам, Адам Кадыров пришел в сознание и находится вместе с врачами в аэропорту Грозного.

«Его состояние не вызывает опасений врачей», — заявил источник.

Как сообщает издание «Важные истории» со ссылкой на данные сервиса Flightradar, из Грозного вылетел самолет Ан-148-100ЕМ, который используется МЧС России как «летающий госпиталь».

Некоторые СМИ также писали о смерти чеченского чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева. По их данным, спортсмен якобы находился в одной машине с Адамом Кадыровым, но агентство «Чечня Сегодня» опровергло данную информацию, сославшись на источники.

«Он находится в Дубае. У него все хорошо», - сказал источник.