Во Франции в 2025 году впервые после Второй мировой зафиксировали отрицательный естественный прирост населения

CentralAsia (CA) - Во Франции впервые после окончания Второй мировой войны естественный прирост населения — разница между числом рождений и смертей — стал отрицательным. Об этом говорится в демографическом отчёте за 2025 год, опубликованном 13 января Национальным институтом статистики и экономических исследований (Insee).

По оценкам Insee, в 2025 году во Франции родились 645 тыс. детей, тогда как число умерших составило 651 тыс. Таким образом, естественный прирост населения оценивается в минус 6 тыс. человек. При этом показатель снижался на протяжении многих лет: в 2020 году он составлял +66,3 тыс., в 2024 году — +17,6 тыс.

Эксперты отмечают, что пересечение кривых рождаемости и смертности является редким явлением. Помимо двух мировых войн, подобное фиксировалось лишь трижды — в 1907, 1911 и 1929 годах, но тогда спад был кратковременным.

Как пояснила руководитель отдела демографических и социальных исследований Insee Сильви Ле Минез, тенденция может сохраняться в ближайшие годы и даже десятилетия. По её словам, начиная с 2010-х годов смертность увеличивается и, вероятно, будет расти до 2040–2050 годов — по мере ухода поколений, родившихся в период бэби-бума.

В 2025 году число смертей во Франции увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. В отчёте также говорится, что рост связан не только со старением населения, но и с внешними факторами — сильной эпидемией зимнего гриппа в январе и эпизодами жары летом.

По оценкам эксперта, к концу 2040-х годов ежегодное число смертей может достигнуть около 800 тыс. человек.

На фоне роста смертности во Франции снижается рождаемость. С 2010 года, когда в стране родилось 832 394 ребёнка, показатель неуклонно сокращается, а в последние годы тенденция ускорилась.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в 2025 году составил 1,56 ребёнка на женщину, что является одним из самых низких значений за долгое время. В Insee отмечают, что сопоставимые показатели фиксировались лишь в период Первой мировой войны.

Национальный институт демографических исследований (Ined) также указывает, что намерение заводить детей особенно заметно снизилось у молодежи до 30 лет: за последние 20 лет среднее желаемое число детей уменьшилось на 0,6 ребёнка. Кроме того, число тех, кто хочет иметь ноль или одного ребёнка, стало превышать число желающих иметь троих и более.

Среди возможных причин исследователи называют экономическую нестабильность, а также новые источники тревоги — в том числе климатические изменения, кризисы и неопределённость будущего.

Несмотря на отрицательный естественный прирост, население Франции продолжает увеличиваться за счёт миграции. По словам Сильви Ле Минез, если раньше главным фактором роста был естественный прирост, то теперь определяющим становится миграционное сальдо.

В 2020 году миграционное сальдо составляло 140 тыс., а в 2025 году выросло до 176 тыс. человек, что позволило численности населения увеличиться на 0,25%, несмотря на спад рождаемости и рост смертности.

Эксперт отметила, что чаще всего во Францию прибывают молодые люди, и миграция остаётся важным фактором поддержки экономики и демографии страны.