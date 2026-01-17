Авиарегулятор ЕС призвал избегать полетов над Ираном

CentralAsia (CA) - Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) вечером 16 января рекомендовало авиаперевозчикам не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана. Предупреждение касается всех уровней высоты и эшелонов полета, сообщает DW.

Как отмечает регулятор, рекомендация связана с «высоким риском для гражданских рейсов», выполняемых над территорией Ирана. В EASA пояснили, что на фоне текущей ситуации и потенциальной возможности военных действий со стороны США иранские силы противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

«В настоящее время существует повышенная вероятность ошибочной идентификации в воздушном пространстве Ирана», — указали в агентстве. В EASA добавили, что наличие и возможное применение широкого спектра вооружений и систем ПВО, а также непредсказуемая реакция государства и возможная активация противовоздушной обороны создают высокий риск для гражданской авиации.

Также в EASA считают, что в случае вторжения США в Иран нельзя исключать ответных действий Исламской Республики против американских активов в регионе. По мнению агентства, это способно создать дополнительные риски и для воздушного пространства соседних стран, где размещены военные базы США.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что власти Ирана распорядились закрыть воздушное пространство у границы с Ираком. Эти сообщения вызвали спекуляции о возможном воздушном ударе США, уточняет DW со ссылкой на агентство dpa. При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что «только президент Трамп знает, что он будет делать», и лишь небольшая группа советников осведомлена о его планах.

Тем временем посольство Украины в Иране уведомило о временной приостановке работы «в связи с обострением ситуации в сфере безопасности». О возобновлении деятельности дипмиссия пообещала сообщить дополнительно.

DW также напоминает, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года. Изначально они были направлены против тяжелой экономической ситуации, однако позже участники акций начали выдвигать политические требования, в том числе о свержении духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Во многих городах протесты переросли в беспорядки. По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, в ходе продолжающихся протестов погибли не менее 544 человек, свыше 10 600 были задержаны.