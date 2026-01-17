Россия и Украина согласовали прекращение огня в районе Запорожской АЭС для её ремонта

CentralAsia (CA) - Россия и Украина при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи. Об этом 16 января сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, в ближайшие дни специалисты украинского оператора электросетей должны приступить к восстановительным работам на линии электропередачи 330 кВ, которая была повреждена и отключена в результате военных действий 2 января.

Также сообщается, что представители МАГАТЭ уже вылетели из Вены и будут осуществлять наблюдение за ремонтными работами вблизи линии фронта. Рафаэль Гросси отметил, что нынешнее локальное прекращение огня стало уже четвертым по счету.

Кроме того, на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру Украины МАГАТЭ готовит очередную экспертную миссию для проверки десяти электроподстанций страны, имеющих критическое значение для ядерной безопасности. В агентстве уточнили, что эти объекты важны для обеспечения электроэнергией систем охлаждения реакторов и других ключевых функций безопасности.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе. В ее составе шесть энергоблоков общей мощностью 6000 МВт. Станция расположена недалеко от Энергодара на южном берегу обмелевшего Каховского водохранилища.

ЗАЭС находится под контролем России с марта 2022 года и передала ее под управление АО «Росэнергоатом». В настоящее время все реакторы станции остановлены, но требуют постоянного охлаждения. Электроснабжение для системы охлаждения подается от внешней сети, а в случае отключений используется резервное питание от дизельных генераторов.

На протяжении войны станция неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Вопрос управления Запорожской АЭС после завершения войны остается одним из ключевых при обсуждении путей достижения мира.