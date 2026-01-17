Литва обвинила в терроризме шестерых иностранцев

CentralAsia (CA) - В Литве шести иностранным гражданам, включая россиянина и белоруса, предъявлены обвинения в терроризме по делу о попытке поджога предприятия UAB TVC Solutions, производившего военное оборудование, в том числе радиочастотные сканеры, поставлявшиеся в Украину. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и криминальной полиции Литвы, опубликованном 16 января.

По данным следствия, к делу также причастны граждане Испании, Колумбии и Кубы, а также человек с двойным гражданством Испании и Колумбии. Уточняется, что в 2024 году они предприняли попытку поджечь производственный цех компании UAB TVC Solutions в городе Шяуляй. Общая стоимость имущества, на которое было совершено покушение, превышает 4 млн евро.

Согласно материалам дела, первая попытка поджога была совершена в ночь на 17 сентября 2024 года. Ее, как утверждают следователи, предприняли гражданин Испании и человек с двойным гражданством. Однако преступление не было доведено до конца — злоумышленников спугнули прохожие.

Вторая попытка была предпринята 22 сентября 2024 года. По версии следствия, ее совершили гражданин России и гражданин Беларуси. Они решили, что поджог удался, и покинули место происшествия. Однако, как выяснилось позже, реального ущерба предприятию нанесено не было — использованные средства не смогли воспламенить продукцию, находившуюся на складе во дворе компании.

Литовские власти предполагают, что обвиняемые действовали по заданию Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — российской военной разведки, ранее известной как ГРУ. По данным литовской полиции, преступление координировали лица, проживающие в России и связанные с военной разведкой.

Кроме того, все обвиняемые, по данным следствия, могут быть причастны к похожим нападениям, которые происходили в Польше, Румынии и Чехии. В настоящее время они находятся под стражей в Литве.

Также сообщается, что расследование ведется в отношении еще четырех подозреваемых. Один из них был задержан в Колумбии на основании международного ордера на арест, остальные объявлены в розыск.

По мнению литовских властей, целью предполагаемой группы было «запугивание общества, препятствование и прекращение оказания поддержки Украине, защищающейся от российского вторжения», а также разжигание страха и недоверия в западных странах и дестабилизация их политических, экономических и социальных структур.