Российские ПВО за ночь сбили 99 БПЛА
- 13:09, 17 января 2026
CentralAsia (KZ) - ПВО России за ночь уничтожили 99 БПЛА. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:
- 47 – над акваторией Черного моря;
- 29 – над территорией Белгородской области;
- 12 – над территорией Курской области;
- 4 – над территорией Ростовской области;
- 4 – над территорией Астраханской области;
- 2 – над территорией Республики Крым;
- 1 – над акваторией Азовского моря.
