Российские ПВО за ночь сбили 99 БПЛА

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - ПВО России за ночь уничтожили 99 БПЛА. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

47 – над акваторией Черного моря;

29 – над территорией Белгородской области;

12 – над территорией Курской области;

4 – над территорией Ростовской области;

4 – над территорией Астраханской области;

2 – над территорией Республики Крым;

1 – над акваторией Азовского моря.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения