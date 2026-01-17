экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Российские ПВО за ночь сбили 99 БПЛА
CentralAsia (KZ) -  ПВО России за ночь уничтожили 99 БПЛА. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

  • 47 – над акваторией Черного моря;
  • 29 – над территорией Белгородской области;
  • 12 – над территорией Курской области;
  • 4 – над территорией Ростовской области;
  • 4 – над территорией Астраханской области;
  • 2 – над территорией Республики Крым;
  • 1 – над акваторией Азовского моря.

 

