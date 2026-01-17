Эмомали Рахмон провёл кадровые изменения в силовых структурах Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 16 января провёл ряд кадровых изменений в структурах Министерства обороны, Национальной гвардии, Пограничных войск, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, а также Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

Согласно информации, на должности первого заместителя начальника Государственного учреждения «Содействие обороне» Министерства обороны, а также на руководящие посты в центральном аппарате Минобороны и Генеральном штабе Вооружённых сил, в Пограничных войсках, Национальной гвардии, Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Главном управлении исполнения уголовных наказаний Минюста и в командовании подразделений силовых структур назначены новые кадры.

Кроме того, на должности военных комиссаров городов и районов Мир Саид Али Хамадани, Дангара, Вахш, Абдурахмана Джами, Яван и Шахристан назначены специалисты данной сферы.

В ходе выступления и беседы глава государства обсудил состояние готовности Вооружённых сил, войсковых частей и указанных структур с учётом ситуации в регионе и мире, а также поставил задачи по обеспечению мира и стабильности.

Особое внимание было уделено укреплению охраны государственной границы и предотвращению нарушений, включая вооружённые инциденты, контрабанду оружия и наркотиков. Также отмечалась необходимость повышения постоянной готовности Вооружённых сил, изучения иностранных языков, освоения современных боевых средств и техники, проведения регулярных учений и тренировок, в том числе с применением дистанционно управляемого оборудования, а также соблюдения законности и отраслевых нормативных актов.

Как подчеркнул Эмомали Рахмон, отношения с солдатами и сотрудниками должны строиться на принципах взаимоуважения и понимания, чтобы укреплялись доверие, дружба и взаимоподдержка между военнослужащими и руководством частей.

Также были даны другие указания и рекомендации по выполнению обязанностей в соответствующих структурах, сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

