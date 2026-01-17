Китайская авиакомпания Spring Airlines планирует прямые рейсы Шанхай–Улан-Батор

Китайская авиакомпания Spring Airlines, базирующаяся в Шанхае и являющаяся одним из крупнейших авиаперевозчиков страны, планирует начать выполнение прямых рейсов по маршруту Шанхай–Улан-Батор–Шанхай с 2026 года.

Spring Airlines (春秋航空), — китайская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Шанхае (КНР), работающая в сфере регулярных пассажирских перевозок по внутренним и международным маршрутам.

Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Шанхай Хунцяо, в качестве второго главного хаба используется международный аэропорт Шанхай Пудун.

В этой связи авиакомпания провела встречу с заместителем министра культуры, спорта и туризма Дашнямом Ганзоригом, чтобы представить планы подготовки и оперативной деятельности, а также предложить варианты сотрудничества. Ожидается, что прямые рейсы между Шанхаем и Улан-Батором увеличат число туристов, прибывающих в Монголию из Китая и других стран.

Авиакомпания была основана 26 мая 2004 года в качестве дочернего предприятия туристического холдинга «Shanghai Spring International Travel Service». Свой первый самолёт Airbus A320, ранее принадлежавший Lotus Air, компания получила 12 июля следующего года. Spring Airlines начала операционную деятельность 18 июля 2005 года с выполнения своего первого регулярного рейса между Шанхаем и Яньтаем. Логотип Spring Airlines содержит стилизованное изображение тройной спирали или трискелиона.

В настоящее время компания выполняет рейсы по 50 маршрутам в 12 стран мира, располагая флотом из 134 самолетов. Помимо авиаперевозок, она также предлагает услуги туроператоров, что делает ее заметным игроком на рынке туризма.

