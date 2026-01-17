экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США объявили о создании Национального комитета по управлению Газой. Состав
CentralAsia (CA) -  Белый дом сообщил о создании Национального комитета по управлению Газой (NCAG), а также объявил состав международного Совета мира, который будет заниматься реализацией мирной инициативы США по сектору Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 января на сайте Белого дома.

Согласно нему, NCAG возглавит Али Шаас, ранее занимавший высокие должности в Палестинской национальной администрации. Он будет отвечать за восстановление базовых государственных услуг, возрождение гражданских институтов и стабилизацию повседневной жизни в Газе.

Как отмечается в сообщении, для реализации концепции Совета мира, сформированного по инициативе президента США Дональда Трампа, был создан исполнительный орган с участием лидеров, имеющих опыт в дипломатии, инфраструктуре, развитии и экономической стратегии.

В состав Исполнительного совета Совета мира вошли:

  • государственный секретарь США Марко Рубио;
  • спецпосланник президента США Стив Уиткофф;
  • зять Дональда Трампа Джаред Кушнер;
  • бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;
  • американский миллиардер Марк Роуэн;
  • президент Всемирного банка Аджай Банга;
  • заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Габриэль.

В Белом доме уточнили, что каждый член Исполнительного совета будет курировать отдельное направление, связанное со стабилизацией и долгосрочным развитием Газы. В числе ключевых задач названы укрепление управленческого потенциала, развитие региональных отношений, восстановление инфраструктуры, привлечение инвестиций, а также масштабное финансирование и мобилизация капитала.

Старшими советниками Совета мира назначены комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум, а также Арье Лайтстоун, который в 2017–2021 годах работал старшим советником посла США в Израиле Дэвида Фридмана. В Белом доме отметили, что они будут отвечать за ежедневное стратегическое руководство и операционную деятельность, а также за практическую реализацию дипломатических приоритетов Совета.

Связующим звеном между Советом мира и NCAG назначен болгарский дипломат Николай Младенов. Он будет обеспечивать координацию управления, восстановления и развития Газы, а также взаимодействие между гражданскими и силовыми структурами.

Кроме того, для поддержки Офиса Верховного представителя и NCAG был создан отдельный Исполнительный совет по Газе. В него вошли:

  • Стив Уиткофф;
  • Джаред Кушнер;
  • глава МИД Турции Хакан Фидан;
  • высокопоставленный катарский дипломат Али Аль-Тавади;
  • Тони Блэр;
  • Марк Роуэн;
  • министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим Аль-Хашими;
  • Николай Младенов;
  • бизнесмен Якир Габай;
  • экс-заместитель премьер-министра Нидерландов Сигрид Кааг.

В сообщении также отмечается, что Дональд Трамп накануне объявил о формировании Совета мира в секторе Газа. Его создание входит в мирный план США наряду с размещением международных сил.

Ранее спецпосланник Стив Уиткофф сообщил о начале второго этапа мирного плана Трампа. Он предусматривает создание переходной администрации и NCAG, в том числе для разоружения незаконных формирований. По словам Уиткоффа, на первом этапе Израиль вернул всех живых заложников и 27 из 28 тел погибших.

