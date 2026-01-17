В Китае два запуска ракет со спутниками за сутки завершились неудачей

CentralAsia (CA) - В Китае в течение суток сразу два пуска космических ракет со спутниками окончились авариями. Об этом 17 января сообщило издание China Daily.

В первом случае запуск осуществляла частная компания Galactic Energy. Ее ракета Ceres-2 поднялась в воздух, однако вскоре после старта потерпела крушение и была полностью уничтожена. Отмечается, что это был первый пуск данной модели — планировалось вывести на орбиту шесть спутников.

Во втором случае была потеряна ракета «Чанчжэн-3B» («Великий поход»), которая несла спутник Shijian 32.

О причинах происшествий и возможном ущербе официально не сообщается.