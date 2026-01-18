В бассейнах рек Улз и Халх ожидаются снегопады и метели

CentralAsia (MNG) - Прогноз погоды на 18 января 2026 года с 8:00 до 20:00.

Преимущественно облачно. В бассейнах рек Улз и Халх ожидаются снегопады и метели. В большинстве районов ветер будет северо-западный, достигая 4-9 метров в секунду, а в районе Гоби — 14-16 метров в секунду.

В котловине Дархад, долинах рек Идэр, Тэс, Сэлэнгэ и Ерөө температура составит -35...-40 градусов тепла. В долинах рек Дархад, Идэр, Тэс, Сэлэнгэ, Ерөө температура составит -35...-40 градусов Цельсия. В долинах рек температура составит -27...-32 градусов Цельсия, а в юго-западной части Гобийского района - -17...-22 градусов Цельсия.

Район Улан-Батора: переменная облачность. Снега нет. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем ​​-27-29 градусов Цельсия.

