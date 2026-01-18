Суд назначил Юлии Тимошенко залог 33 млн гривен и запретил покидать Киевскую область

Юлия Тимошенко

CentralAsia (CA) - Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил бывшему премьер-министру страны и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен и обязал носить электронный браслет. Решение принято в рамках уголовного дела по подозрению в подкупе депутатов Верховной Рады, расследуемого Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовал о залоге в размере 50 млн гривен, заявив о рисках в случае более мягкой меры. В числе аргументов обвинения назывались финансовые возможности политика и вероятность выезда из страны под предлогом участия в парламентских мероприятиях.

Защита Тимошенко, в свою очередь, просила суд не применять электронный браслет и разрешить выезд за границу в феврале для участия в мероприятиях Верховной Рады. Адвокаты ссылались, в частности, на неудобства ношения устройства в зимний период.

Суд запретил Тимошенко покидать Киев и Киевскую область, а также обязал ее сдать заграничный паспорт. Кроме того, ВАКС запретил экс-премьеру общаться с 66 депутатами Верховной Рады.

По данным следствия, в ночь на 14 января сотрудники НАБУ провели обыски в офисе партии «Батькивщина» в Киеве, где в тот момент находилась Тимошенко. Сообщалось, что она якобы вела переговоры с несколькими парламентариями о переходе в свою фракцию или неформальном присоединении к депутатской группе за денежное вознаграждение.

Во время обысков, как утверждается, в кабинете Тимошенко было обнаружено 40 тыс. долларов.

После этого НАБУ опубликовало запись разговора Тимошенко с одним из депутатов, которую ведомство представило как подтверждение попытки подкупа голосов. По версии следствия, она якобы предлагала 10 тыс. долларов в месяц за голосование на двух пленарных заседаниях.

Источники издания «Страна.ua» утверждали, что один из депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» мог выступить в роли провокатора в рамках следственных действий. В публикациях назывались имена парламентариев Игоря Копытина и Сергея Кузьминых.

Также сообщалось, что среди свидетелей по делу фигурирует депутат с фамилией Мазур, однако, как указывалось, человека с такой фамилией нет ни в партии «Батькивщина», ни среди депутатов Верховной Рады IX созыва.

Во время заседания защита Тимошенко заявила, что под фамилией «Мазур» якобы фигурирует Игорь Копытин, а сама Тимошенко подтвердила факт встречи с депутатом, отметив, что содержание разговора, по ее словам, отличается от материалов, опубликованных НАБУ.

Юлия Тимошенко в суде опровергла обвинения, назвав происходящее «политическим заказом» и «пиар-акцией НАБУ». Она заявила, что изъятые в ходе обыска деньги — семейные сбережения, а опубликованные записи разговоров — сфабрикованы.

Тимошенко также утверждала, что в материалах дела не зафиксирован факт непосредственной передачи денег депутату, а найденный файл с названием «Касса» касался бытовых расходов (чай, кофе, печенье) и велся в гривнах, а не в долларах. Кроме того, она заявила, что изъятые у нее средства якобы являются компенсацией, полученной из США, за преследование во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

Экс-премьер публично отвергла версию о возможном побеге и пообещала не покидать страну. В ходе заседания Тимошенко также резко раскритиковала власти Украины, заявив о «фашистском режиме».