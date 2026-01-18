Нетаньяху заявил, что состав комитета по Газе не согласовывали с Израилем

Беньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Правительство Израиля заявило, что создание США органа по административному управлению сектором Газа не было согласовано с израильскими властями и противоречит официальной политике государства. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, опубликованном в соцсети X 17 января.

По данным The Times of Israel, поводом для такого заявления стало участие главы МИД Турции Хакана Фидана в одном из органов, предусмотренных мирным планом президента США Дональда Трампа по Газе. Ранее турецкий министр неоднократно критиковал действия Израиля в секторе Газа.

Накануне Белый дом объявил состав международного «Совета мира» по сектору Газа. Председателем структуры станет сам Дональд Трамп. В совет также вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, бизнесмен Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.

Также Белый дом сообщил о создании Исполнительного совета для реализации концепции «Совета мира». Ключевую роль в нем займет болгарский дипломат Николай Младенов — он будет связующим звеном между «Советом мира» и Национальным комитетом по управлению сектором Газа (NCAG), который также предусмотрен планом Трампа.

По данным Белого дома, членом Исполнительного совета станет глава МИД Турции Хакан Фидан. Помимо него в совет вошли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Тони Блэр, Марк Роуэн, катарский дипломат Али аль-Тавади, кипрско-израильский бизнесмен Якир Габай, министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими и другие участники.

Национальный комитет по управлению сектором Газа, согласно заявлению Белого дома, возглавит Али Шаас, ранее занимавший высокие должности в Палестинской национальной администрации. Комитет займется восстановлением гражданских институтов и стабилизацией повседневной жизни в Газе.

Как сообщил Axios анонимный высокопоставленный американский чиновник, «Совет мира» является инициативой США и создается без согласования с Нетаньяху.

«Совет мира — это наше шоу, а не его. За последние месяцы в Газе мы добились того, что никто не считал возможным, и мы будем продолжать», — заявил собеседник издания.

По его словам, Белый дом не консультировался с премьером Израиля, поскольку он «не имеет права голоса» в этом вопросе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года после атаки ХАМАС на Израиль. В результате нападения, по данным израильской стороны, погибли около 1200 человек, еще около 250 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС и начал военную операцию. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава, в ходе боевых действий в секторе Газа погибли около 71 тыс. человек и более 169 тыс. были ранены. При этом структура не уточняет, сколько среди погибших было боевиков.

В октябре 2025 года Израиль и ХАМАС согласились на прекращение огня и поддержали мирный план администрации Дональда Трампа. Гарантами выполнения договоренностей выступили США, Турция, Катар и Египет. В середине января Белый дом объявил о начале второго этапа плана, частью которого стало создание «Совета мира» и Национального комитета по управлению Газой.