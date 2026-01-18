В Индонезии на вершине горы нашли пропавший самолёт

CentralAsia (CA) - Спасатели обнаружили самолет авиакомпании Indonesia Air Transport, который ранее пропал с радаров, на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси. Об этом 18 января сообщило агентство Antara.

Связь с воздушным судном была потеряна в 17 января в районе округа Марос. На борту находились 11 человек, включая восемь членов экипажа.

Самолет ATR 42-500 был найден в ходе поисковой операции утром в воскресенье. Первые признаки возможного местонахождения воздушного судна обнаружили около 07:17 (02:17 мск) — воздушный патруль сообщил о белых обломках в холмистой местности вокруг горы Булусараунг.

Позже спасатели нашли крупные фрагменты самолета на северном склоне горы, а около 08:09 (03:09 мск) был обнаружен фюзеляж.

Сообщается, что проведение эвакуационных работ зависит от погодных условий. На месте происшествия наблюдаются сильный ветер и туман, из-за чего вертолеты продолжают искать безопасную площадку для посадки и развертывания спасательных команд.

Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. На момент публикации официальной информации о погибших или выживших не поступало.