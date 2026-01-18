экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Беслане при падении обломков дрона на жилой дом пострадали двое детей и взрослый
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) -  В Беслане три человека, включая двоих детей, пострадали в результате падения обломков беспилотника на жилой дом. Об этом 18 января сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Пострадали три человека: двое детей и один взрослый. Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», — написал он.

По словам Меняйло, из поврежденного дома эвакуировали 70 человек. На месте происшествия работают аварийные службы.

По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье силы ПВО сбили шесть беспилотников над территорией Северной Осетии.

