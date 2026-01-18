В Беслане при падении обломков дрона на жилой дом пострадали двое детей и взрослый
- Азия и мир, происшествия
- 16:10, 18 января 2026
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Беслане три человека, включая двоих детей, пострадали в результате падения обломков беспилотника на жилой дом. Об этом 18 января сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Пострадали три человека: двое детей и один взрослый. Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», — написал он.
По словам Меняйло, из поврежденного дома эвакуировали 70 человек. На месте происшествия работают аварийные службы.
По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье силы ПВО сбили шесть беспилотников над территорией Северной Осетии.
