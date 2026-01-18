Сирийская армия взяла под контроль ряд территорий на севере страны, вытеснив курдские силы

CentralAsia (CA) - Сирийская армия заняла территории на севере страны, которые ранее находились под контролем курдских формирований. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным сирийского агентства Sana, правительственные силы установили полный контроль над городом Аль-Табка и прилегающей к нему плотиной. Кроме того, сирийская армия взорвала мост Аль-Рашид через реку Евфрат, который был открыт в июне 2024 года.

Агентство Reuters сообщает, что военные Сирии также захватили нефтяное месторождение Эль-Омар и газовое месторождение Коноко.

С конца декабря 2025 года в стране вновь обострились столкновения между курдскими силами и сирийской армией. К 10 января правительственные войска взяли под контроль районы Шейх-Максуд и Ашрафия. Спустя три дня власти Сирии объявили территорию к востоку от Алеппо закрытой зоной и обвинили курдские формирования в использовании этой территории для запуска беспилотников по жилым районам и армейским позициям.

17 января президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ о признании курдского языка государственным. Кроме того, курдам, которые был