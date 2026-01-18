В Дании прошли массовые протесты в поддержку суверенитета Гренландии

CentralAsia (CA) - Более тысячи 17 января человек вышли на марши в Копенгагене и других городах Дании в поддержку суверенитета Гренландии на фоне обострения напряженности в отношениях с США. Об этом сообщает Euronews.

Участники акции, размахивая флагами Дании и Гренландии, собрались у здания мэрии Копенгагена, образовав «море» красно-белых цветов, и скандировали «Калааллит Нунаат!» — название крупнейшего арктического острова на инуитском языке.

Как отмечается, протесты прошли на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он «может ввести пошлины» на товары из стран, которые выступают против его планов по установлению контроля над богатой полезными ископаемыми Гренландией, являющейся автономной территорией Дании.

Организаторы акции заявили, что их цель — «послать четкий и единый сигнал уважения к демократии Гренландии и основным правам человека».

Кроме того, по данным организаторов, аналогичная демонстрация была запланирована в Нууке — столице Гренландии — в знак протеста против «незаконных планов США по установлению контроля над островом».

Протесты совпали с визитом в Копенгаген двухпартийной делегации Конгресса США. В ходе визита американские законодатели дали понять, что многие представители США не поддерживают жесткие заявления администрации Трампа по Гренландии.

Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что нет непосредственных угроз безопасности Гренландии, которые могли бы оправдать позицию Белого дома. По его словам, обеспокоенность касается прежде всего будущих рисков в Арктике на фоне изменения климата, сокращения морского льда и изменения судоходных маршрутов.

Ранее советник президента США Стивен Миллер в эфире Fox News заявлял, что Дания якобы слишком мала, чтобы защищать свою арктическую территорию.

Euronews также отмечает, что Трамп неоднократно критиковал Данию, считая, что она недостаточно делает для обеспечения безопасности Гренландии, хотя остров, как часть Дании, находится под защитой НАТО.

По данным опроса, опубликованного в январе 2025 года, 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США, и лишь 6% поддерживают такую идею.

17 января президент США объявил о введении с 1 февраля 10-процентных пошлин, а с 1 июня — 25-процентных в отношении восьми европейских стран, которые, по заявлению Вашингтона, «противодействуют установлению контроля США над Гренландией». В список попали Дания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Финляндия.