Президент Монголии издал указ о развитии традиционной медицины, история которой насчитывает более 5000 лет

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал указ о развитии традиционной медицины и выразил неизменную поддержку изучению, углублению и распространению теорий, знаний и наследия в этой области. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Вот краткое изложение того, что он сказал в своей речи по поводу издания указа:

«Традиционная медицина — это не только метод диагностики и лечения любых заболеваний, здоровый образ жизни, но и ценное наследие, основанное на нашем мировоззрении, образе жизни и духовных традициях монголов.

История монгольской традиционной медицины насчитывает более 5000 лет.

В 1681 году почтенный лама Лувсанданзанджанцан, один из потомков (Алтан ураг) Чингисхана, основал первую школу для подготовки врачей и маарамба (медицинских учителей) и начал использовать её для создания учебных и терапевтических пособий.

На протяжении последних 300 лет поколения народных целителей передавали, развивали и распространяли теории и знания традиционной медицины, и даже сегодня врачи и специалисты традиционной медицины продолжают вносить свой вклад в защиту здоровья своего народа.

Редкое и ценное произведение «Дээрээс тогтоосон дүрс тус бүрийг бүртгэсэн бичиг» (Высочайше утверждённый трактат о строении тела), которое использовалось в качестве учебника и руководства по традиционной медицине, было зарегистрировано и подтверждено ЮНЕСКО как «Объект всемирного наследия» в 2025 году, способствуя популяризации и ознакомлению мира с монгольской традиционной медициной.

Отрадно отметить, что сотни врачей и специалистов традиционной медицины предоставляют высококачественную диагностику и лечение в странах по всему миру, особенно в Республике Польша, и распространяют достижения и успехи традиционной медицины.

От имени нашего народа я хотел бы выразить глубочайшую благодарность всем вам, ученым, врачам и медицинским работникам, которые усердно трудятся над сохранением, передачей и распространением теорий и знаний традиционной медицины, а также над защитой здоровья наших граждан».

Настоящий указ обязывает правительство Монголии осуществлять политику и мероприятия, направленные на улучшение правовой среды для сектора традиционной медицины, поддержку развития на основе передовых технологий и искусственного интеллекта, реализацию комплексной кадровой политики и обеспечение качества и безопасности производства традиционных лекарственных средств.

Более того, мы нашли доказательства того, что операция на головном мозге практиковалась в Монголии 2000 лет назад, благодаря костным останкам, обнаруженным на горе Чандмани.

Предки монголов, проводили операции на головном мозге с использованием 35 различных методов. Операция на головном мозге была выполнена монголами более 2000 лет назад, и останки кости черепа были доказательством. Более интересные останки, такие, как ложка, пирсинг и иглы в кости были обнаружены в Монголии.

Другие останки, найденные в Монголии показали, что иглы из камня использовались в 3000 году до н.э. Это означает, что игла применялась уже около 5000 лет назад.

Кроме того, некоторые остатки хунну-монголов доказали, что хунну-монголы использовали зубную щетку и зубочистку. Предки монголов не были столь нецивилизованными, как думает большинство людей.

В принципе, существует множество методов лечения, которые использовали только кочевники - такие как лечение массажем сотрясения мозга, лечение пищевыми продуктами в качестве ЦЭГЭЭ ЗАСАЛ (практика пить напиток, приготовленный из кобыльего молока). Монголы получали все белки и витамины из мяса, потому что монгольский домашний скот ел различные травы и дикие растения. Мы используем «ШАР СҮҮ» (желтое молоко) для очищения желчного пузыря и молоко при различных аллергиях.

Моксотерапия также является продуктом традиционной монгольской медицины. Она описана в очень древнем документе по традиционной монгольской медицине, а в древней сутре Huangdi-Neijing «Хуанди-Нэйцзин», написанной 2000 лет назад, отмечалось, что «моксотерапия пришла с севера». Монгольские кочевники жили к северу от Китая на протяжении тысячи лет.

Предки монгольских народов также использовали бионстоуны, или каменные иглы, в различных лечебных целях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения