Посол США в Монголии принял участие в конкурсе «Лучший каллиграф-2025» и получил награду

CentralAsia (MNG) -

Сотрудники посольства США приняли участие в международном конкурсе «Лучший каллиграф 2025 года», который традиционно проводится ежегодно газетой «Khumuun Bichig» Национального информационного агентства «MONTSAME». Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Среди награжденных был посол США в Монголии Ричард Буанган, получивший специальную премию за вклад в популяризацию монгольской письменности.

«Благодарю Президента Хурэлсуха Ухнаа за то, что он отметил мою работу, представленную на конкурс «Лучший монгольский каллиграф 2025 года», во время вчерашней церемонии награждения. Для меня было честью получить признание перед ведущими монгольскими каллиграфами и моими коллегами из дипломатического корпуса. В этом году три американца из посольства представили свои личные работы, и я горжусь тем, что все три были выбраны для участия в такой невероятной выставке. Хотя это, безусловно, было непросто, изучение и практика традиционной монгольской каллиграфии в течение последнего года стали для меня ценным опытом, и я рад, что такие конкурсы, как «Лучший монгольский каллиграф», продолжают чтить эту великую традицию», — написал на своей странице Х посол Ричард Буанган.

«В этом году в конкурсе приняли участие три сотрудника дипломатической миссии США. Подготовка заняла более года. Посол Ричард Буанган и двое его коллег посвятили около месяца подготовке своих работ, неоднократно дорабатывая и проверяя каждую деталь. Посол находится в Монголии почти три года и с момента прибытия систематически изучает монгольский язык. Более года он неуклонно совершенствует монгольскую письменность, которая требует значительных усилий из-за своей сложности. Он высоко оценил возможность участия в конкурсе как важный шаг в освоении языка и культуры принимающей страны.

В течение последнего года он активно работал над улучшением своих навыков каллиграфии, стремясь к точности и эстетике. Для него умение составлять приветствия и простые тексты на монгольском языке является значительным шагом в его профессиональном и личностном развитии.

Посол намерен продолжать изучение монгольской письменности как во время своей службы в Монголии, так и в будущем. Он выражает гордость за достигнутый уровень владения письменностью, учитывая ее сложность и культурную глубину», — сказал второй секретарь посольства. США Джон Конард.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения