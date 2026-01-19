экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия будет импортировать топливо из Китая в долгосрочной перспективе

CentralAsia (MNG) -  

На второй день своего визита в Китай министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор встретился с руководителями государственной компании CNPC (Китайская национальная нефтяная корпорация).

На встрече обсуждались возможности увеличения поставок топлива, обеспечения стабильных поставок и расширения двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

Выступая от имени Монголии, министр Дамдинням подчеркнул в ходе встречи, что Монголия проводит политику устойчивого удовлетворения внутренних потребностей в топливе. Представители CNPC также представили возможности компании и планы по поддержанию стабильных поставок топлива на монгольский рынок и повышению эффективности поставок, а также выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в ближайшие годы.

Монголия импортирует 100 процентов потребляемого топлива, Россия поставляет 95 процентов, а Китай — оставшиеся 5 процентов. В ходе официального визита стороны обсудили и пришли к взаимному согласию об увеличении объемов импорта бензина и топлива из Китая.

