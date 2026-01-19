В Улан-Баторе арестованы граждане Монголии и Южной Кореи в организации азартных игр в интернете

CentralAsia (MNG) -

Отдел по борьбе с киберпреступностью Главного управления полиции сообщил о ликвидации сети незаконных онлайн-азартных игр и аресте девяти человек 8 января 2026 года: трех граждан Южной Кореи и шести граждан Монголии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Полиция сообщила, что эта сеть использовала интернет-платформы для организации незаконных азартных игр и получала от этого огромную прибыль.

С разрешения прокуратуры следователи обыскали дома подозреваемых и изъяли множество предметов в качестве доказательств, в том числе многочисленные мобильные телефоны, высокопроизводительные компьютеры, банковские карты, банковские книжки, устройства Vasco, используемые для международных транзакций, а также иностранную и национальную валюту.

На основании имеющихся доказательств и показаний свидетелей подозреваемые находятся под следствием по обвинению в организации азартных игр и связанных с этим преступлениях, таких как уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, в соответствии со Специальной частью Уголовного кодекса Монголии. Отдел по борьбе с киберпреступностью заявил о намерении предъявить обвинения в соответствии с результатами расследования.

Полиция предупредила общественность, что использование платежных счетов, электронных денежных сервисов, виртуальных активов, телефонных номеров или других электронных идентификаторов для организации или содействия азартным играм является уголовным преступлением согласно статьям 20.17, 20.18 и 20.19 Уголовного кодекса и может наказываться лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.

