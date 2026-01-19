В Бурятии жительницу Монголии по-крупному штрафанули за контрабанду налички

- Монголия, происшествия
CentralAsia (MNG) - Жительница Монголии утаила при пересечении границы в Кяхте 40 тысяч долларов США
Кяхтинский районный суд в Бурятии признал жительницу Монголии виновной в контрабанде денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза. Инцидент произошёл на таможенном посту МАПП Кяхта.
Женщина попыталась тайно пронести около 40 тысяч долларов США — в эквиваленте это составило 3 200 000 рублей по курсу Центрального банка России на 27 августа 2025 года.
Во время устного опроса инспектор отдела специальных таможенных процедур предупредил гражданку Монголии Р. о необходимости письменно задекларировать наличные средства, если их сумма превышает в эквиваленте 10 000 долларов США. Женщина заявила, что таких денег при ней нет.
В ходе дальнейшего контроля у женщины были обнаружены и изъяты незаконно перемещаемые через границу наличные средства — 3 200 000 рублей, что соответствовало 39 738,3231 долларов США.
В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд квалифицировал её действия по части 1 статьи 200.1 УК РФ — как незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере.
По итогам разбирательства женщине назначено наказание в виде штрафа в размере её годового дохода — 153 911 рублей 28 копеек. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.