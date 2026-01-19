Сколько иностранцев проживает в Монголии?

CentralAsia (MNG) - По данным InsideMongolia, по состоянию на конец 2025 года в Монголии проживало более 34 000 иностранцев из 136 стран. Число официально зарегистрированных иностранных граждан увеличилось на 7.4% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о стабильном росте, а не о временном всплеске.

🍰 Граждане Китая составляют самую многочисленную группу населения с большим отрывом. В то же время Россия, Индия, Южная Корея и США замыкают пятерку лидеров.

⚖️ Нормативные ограничения

Согласно Закону Монголии о правовом статусе иностранных граждан, доля иностранцев, проживающих в стране по личным причинам, не может превышать 3% от общей численности населения, при этом доля граждан любой отдельной национальности не должна превышать 1%. На данный момент иностранные граждане составляют всего 0.9% населения Монголии, что указывает на значительные возможности для дальнейшего притока иммигрантов в соответствии с законодательством. Среди национальностей граждане Китая составляют 0.6% от общей численности населения, за ними следуют русские (0.09%), индийцы (0.06%), южнокорейцы (0.04%) и американцы (0.03%).

🏗️ Работа, капитал и учебные классы

Данные показывают, что приток иностранного населения в Монголию в первую очередь обусловлен спросом на рабочую силу и инвестиционной активностью. Большинство иностранных граждан работают в самых разных секторах, от добычи полезных ископаемых и строительства до сферы услуг и логистики. Инвесторы и студенты представляют собой следующие по численности группы, что укрепляет роль Монголии как места для реализации проектов и регионального образовательного центра.

📈 Почему это важно?

Рост числа иностранных граждан отражает структурные изменения в экономике Монголии. Ограниченное предложение рабочей силы внутри страны, капиталоемкие проекты и более глубокая интеграция с региональными рынками. Хотя абсолютные цифры остаются скромными, тенденция указывает на то, что в ближайшие годы иностранное участие будет играть все более важную роль в монгольской рабочей силе, инвестиционной среде и городской экономике.

С учетом цели проживания зарегистрированных иностранцев, 560 человек находятся в стране по служебным делам, 17 168 — по трудоустройству, 5 213 — по учебе, 5 329 — по инвестициям, 1 767 — по иммиграции, 134 — по религиозным мотивам, 3 022 — по семейным обстоятельствам и 1 079 — по другим личным причинам. Число иностранцев, проживающих в Монголии по служебным и личным причинам, увеличилось на 7.4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения