В результате взрыва на заводе во Внутренней Монголии Китая погибли 2 человек

CentralAsia (MNG) -  Взрыв на заводе во Внутренней Монголии Китая унес жизни 2 человек, еще 2 числятся пропавшими без вести, 78 госпитализированы.

Официальное китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что взрыв, поднявший в небо густой дым, произошел на заводе компании Baogang United Steel в городе Бугат около 15:00 по местному времени вчера и вызвал подземные толчки в окрестностях.

Ведется масштабная спасательная операция. Мобилизованы силы автономного региона, города Бугат и его района Кундулун. Полиция направила на место происшествия более 170 сотрудников, более 70 единиц техники и пять беспилотников. Пожарно-спасательные службы направили более 130 человек.

Причина взрыва, вызвавшего заметные подземные толчки в окрестностях, до сих пор расследуется.

