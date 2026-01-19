Инициативы по развитию Улан-Батора обсуждались с послом Австралии

CentralAsia (MNG) - Губернатор и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ встретился с Лео Зеном, Чрезвычайным и Полномочным послом Содружества Австралии в Монголии, для обсуждения потенциального сотрудничества и текущих инициатив по развитию города.

Мэр Нямбаатар подчеркнул роль Австралии как важного партнера и крупного инвестора в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он рассказал о предпринимаемых Улан-Батором усилиях по борьбе с загрязнением воздуха и пробками на дорогах, включая переход на полукоксовое топливо, что снизило загрязнение воздуха примерно на 30 процентов, постепенное подключение домохозяйств к газоснабжению, запрет на эксплуатацию очень старых автомобилей и реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Австралией в области развития инженерных и технических навыков, а также в будущих инфраструктурных проектах.

Посол Зен высоко оценил работу руководства города, отметив, что загрязнение воздуха и пробки на дорогах являются сложными проблемами для любой страны. Он отметил, что Улан-Батор за последние два десятилетия значительно вырос и развился, а его население быстро увеличивается. Он подчеркнул приверженность Австралии поддержке столицы и выразил готовность к сотрудничеству в будущих проектах и ​​инициативах, соответствующих приоритетам города.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения