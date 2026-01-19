Премьер-министр Монголии примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

CentralAsia (MNG) - В 2026 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 19 по 23 января. На нем представители политической и деловой элиты обсудят проблемы международной безопасности и экономические проблемы, вопрос искусственного интеллекта. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав сегодня /19.01.2026/ покинул свою страну, чтобы выступить с речами и изложить свою точку зрения на заседаниях «Совещания высокого уровня по мировому туризму», «Усиление динамики глобального сотрудничества в области охраны окружающей среды» и «Применение искусственного интеллекта в замкнутых цепочках создания стоимости» в рамках форума, а также принять участие в соответствующих дискуссиях мировых экономических лидеров.

В ходе форума состоятся деловые встречи с мировыми политическими, социальными и экономическими лидерами, а также руководителями международных организаций, на которых будут представлены политика, деятельность и проекты правительства Монголии.

Форум состоится в Давосе, где он проводится с 1971 года. Город находится в Альпах на востоке Швейцарии на высоте более 1500 м и известен как горнолыжный курорт.

В форуме будут участвовать более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

