В Китае недалеко от Кыргызстана произошло землетрясение силой около 3,5 баллов
- Казахстан, происшествия
- 9:36, 19 января 2026
- Просмотров: 431
CentralAsia (KZ) - На территории Китая, недалеко от границы с Кыргызстаном 17 января в 10:41 произошло землетрясение силой около 3,5 баллов в эпицентре. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.
Очаг землетрясения располагается на хребте Какшаал-Тоо, в 36 км к югу от села Бедель и в 145 км к югу от города Каракол.
В населенных пунктах Кыргызстана подземные толчки не ощущались.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения