экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Китае недалеко от Кыргызстана произошло землетрясение силой около 3,5 баллов

CentralAsia (KZ) -  На территории Китая, недалеко от границы с Кыргызстаном 17 января в 10:41 произошло землетрясение силой около 3,5 баллов в эпицентре. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.

Очаг землетрясения располагается на хребте Какшаал-Тоо, в 36 км к югу от села Бедель и в 145 км к югу от города Каракол.

В населенных пунктах Кыргызстана подземные толчки не ощущались.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com