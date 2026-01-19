В Китае недалеко от Кыргызстана произошло землетрясение силой около 3,5 баллов

CentralAsia (KZ) - На территории Китая, недалеко от границы с Кыргызстаном 17 января в 10:41 произошло землетрясение силой около 3,5 баллов в эпицентре. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.

Очаг землетрясения располагается на хребте Какшаал-Тоо, в 36 км к югу от села Бедель и в 145 км к югу от города Каракол.

В населенных пунктах Кыргызстана подземные толчки не ощущались.

