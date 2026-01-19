Трамп объявил о пошлинах в 10% для восьми стран Европы из-за Гренландии. Европейские лидеры выступили с совместным заявлением

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил, что для восьми стран Европы с 1 февраля будет действовать 10-процентная ввозная пошлина на товары, поставляемые на американский рынок.

Пошлина, написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth, распространяется на Великобританию, Германию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Францию и Швецию. Эти страны, заявил он, будут платить пошлину до тех пор, пока не будет заключено соглашение о передаче США Гренландии.

Если сделка не будет закрыта к 1 июня, то размер пошлины вырастет до 25%, объявил Трамп.

«Мы субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие в течение многих лет, не взимая с них пошлин или каких-либо других форм вознаграждения. Теперь, спустя столетия, Дании пора вернуть долг — на карту поставлен мир во всем мире! Китай и Россия хотят заполучить Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать», — написал Трамп, вновь повторив тезисы о плохой защите Гренландии.

Восемь европейских стран опубликовали совместное заявление после угроз Трампа ввести пошлины против них из-за отправки военных в Гренландию.

«Как члены НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Заранее скоординированные датские учения Arctic Endurance («Арктическая стойкость»), проводимые вместе с союзниками, отвечают этой необходимости. Они не представляют угрозы ни для кого.

Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем.

Угрозы пошлин подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали. Мы продолжим выступать единым и скоординированным фронтом в нашем ответе. Мы привержены защите нашего суверенитета», - говорится в сообщении.

Заявление, опубликованное одновременно на сайтах правительств стран, подписали Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания.

В субботу тысячи людей вышли на улицы в Гренландии и Дании в знак протеста против планов США захватить остров.

Европейские страны поддержали Данию и заявили, что безопасность Арктического региона должна быть совместной ответственностью НАТО.

«Применение тарифов за обеспечение коллективной безопасности союзников по НАТО является совершенно неправильным. Мы, конечно, будем обсуждать этот вопрос напрямую с администрацией США», — говорится в заявлении премьер-министра Британии Кира Стармера.

«Мы не позволим себя шантажировать, — сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. — Швеция в настоящее время ведет интенсивные переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией, чтобы выработать совместный ответ».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала угрозы Трампа ввести пошлины ошибкой.

«Я считаю, что введение новых санкций было бы ошибкой. Я говорила с Дональдом Трампом несколько часов назад и высказала ему свое мнение», — сказала Мелони журналистам в Сеуле.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в воскресенье, после обнародования совместного заявления восьми европейских стран, дополнительно заявила, что Данию поддерживают все европейские соседи, и что она ведет интенсивный диалог с Британией, Францией, Германией и другими союзными странами.

«Мне очень приятно получать со всего континента сообщения о том, что Европа не поддастся на шантаж», — сказала Фредериксен.

Примерно о том же — о твердом намерении не поддаваться давлению Трампа — говорили после встречи в Осло министры иностранных дел Норвегии и Дании, Эспен Барт Эйде и Ларс Лёкке Расмуссен.

Датский министр добавил, что надеется на продолжение переговоров с США, в результате которых «президент откажется от своей мечты забрать Гренландию».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в воскресенье поговорил с Дональдом Трампом о ситуации вокруг Гренландии, о чем сообщил в сети X.

Рассказывать о беседе в подробностях Рютте не стал, написав лишь: «Мы продолжим работу, и я жду встречи с ним на этой неделе в Давосе».

В среду Трамп встретится с европейскими лидерами на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

После того, как Дональд Трамп несколько раз высказался о притязаниях США на Гренландию, восемь европейских стран направили на остров своих военных в рамках разведывательной миссии, призванной укрепить безопасность в регионе.