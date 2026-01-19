В ГКНБ Таджикистана сообщили о ликвидации четырех боевиков на границе с Афганистаном

CentralAsia (TJ) - Пограничные войска Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщили о ликвидации четырех «членов террористической организации», которые незаконно пересекли госграницу со стороны Афганистана.

Инцидент произошел 18 января около 00:30 на участке 7-го погранпоста «Хирманджо» погранотряда «Ёл», дислоцированного в районе Шамсиддин Шохин. Боевики проникли на территорию Таджикистан из села Дарбандак вулусволи Хоун афганской провинции Бадахшан.

«Террористы не подчинились приказам пограничников о сдаче и оказали вооружённое сопротивление. В ходе боевых действий все четверо террористов были нейтрализованы», — говорится в информации Погранвойск ГКНБ.

О потерях среди таджикских пограничников не сообщается.

С места происшествия были изъяты 3 автомата Калашникова, 1 винтовка марки «Круз», 6 магазинов, 183 патрона, 3 мобильных телефона, рация и лодка.

Возбуждено уголовное дело по статьям 179 («Терроризм»), 335 («Незаконный переход государственной границы РТ»), 195 («Незаконное приобретение, передача в чужую собственность, хранение, транспортировка, ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РТ. Ведется расследование.

В настоящее время ситуация на госгранице с Афганистаном находится под контролем, отметили в ГКНБ. В ведомстве заверили, что для обеспечения безопасности на границе «и впредь будут использованы все силы и средства».

