Население Китая в 2025 году сократилось на 3,39 млн человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На конец прошлого года в Китае насчитывалось 1 млрд 404,89 млн жителей, что меньше показателя на конец 2024 года на 3,39 млн человек, следует из отчета Национального бюро статистики КНР.

По данным статистики, в течение 2025 года в Китае родились 7,92 млн детей. Годом ранее их было 9,54 млн. Коэффициент рождаемости составил 5,63 на тысячу населения. Умерли 11,31 млн человек. В 2024 году было зарегистрировано 10,93 млн смертей. Коэффициент смертности составил 8,04 на тысячу. Естественная убыль населения составила 2,41 на тысячу. Мужчин — 716,85 млн, женщин — 688,04 млн.

Население Китая быстро стареет. Численность жителей от 60 лет и старше составила 323,38 млн, или 23% от общего количества населения. Также продолжается урбанизация. Жителей городов стало больше на 10,3 млн — всего их 953,8 млн (67,9%). В сельской местности отмечено сокращение на 13,69 млн человек, до 451,09 млн.

По наблюдениям Reuters, население Китая сокращается четвертый год подряд, и в минувшем году оно убывало наиболее быстрыми темпами. Число рождений — самое низкое за последние десятилетия. Демографические тенденции усложняют планы Пекина по увеличению внутреннего потребления, комментирует агентство.