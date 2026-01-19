Трамп пригласил Токаева в Совет мира

CentralAsia (KZ) - Президент США Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа. Об этом сообщил Tengrinews пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«Скрывать факт получения такого официального обращения от президента Дональда Трампа после серии заявлений лидеров стран было бы неправильно. Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности», - сказал Желдибай.

О создании Совета мира в секторе Газа Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план президента США для Газы наряду с размещением международных сил.

В тот же день Белый дом объявил состав исполнительного комитета совета. В него войдут семь членов, в том числе госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Bloomberg писал, что администрация американского лидера просит страны, желающие получить постоянное место в Совете, внести не менее $1 млрд. При этом в проекте устава группы сказано, что первым председателем Совета будет сам Трамп. Он будет решать, кого принимать в организацию. Также президент США сможет одобрять или отклонять решения организации, которые будут приниматься большинством голосов.

