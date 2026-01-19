экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сильные морозы и метели ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 20-22 января прогнозируются снег, низовая метель, усиление ветра, на юге – дождь со снегом, 22 января в горных районах – сильный снег, сообщает «Казгидромет».

Также по стране ожидаются туманы, на юге, юго-востоке страны – гололед.

Под влиянием на север Казахстана холодного антициклона 22 января температура воздуха понизится ночью до -25-38, днем до -20-30 градусов. На западе, юго-западе, юге, юго-востоке страны температура будет постепенно повышаться: в южных регионах днем до -5+3 градусов, в горных районах -8-13 градусов, а на западе будет -5-13 градусов.

