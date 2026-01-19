экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число погибших при столкновении поездов в Испании возросло до 39
Предыстория: В Испании 21 человек погиб после столкновения двух поездов

CentralAsia (CA) -  Количество погибших при столкновении поездов в Испании с рельсов увеличилось до 39, передает RTVE.

Большинство пострадавших доставлены в больницы Кордовы. По последним данным, 73 человека остаются в больнице в общей сложности, 24 из них – в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

Крушение поездов произошло вечером 18 января. Следовавший из Малаги в Мадрид поезд Iryo сошел с рельсов и упал на путь, где со скоростью 200 км в час на встречу ехал поезд Alvia. Один из погибших был машинистом этого второго состава.

На фоне трагедии было приостановлено движение поездов между Мадридом и Андалусией. Железнодорожный оператор Renfe разрешил бесплатную смену и отмену билетов для всех, кого затронула приостановка движения поездов.

