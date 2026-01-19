Трамп заявил, что раз не получил Нобелевскую премию, то больше не обязан думать о мире и хочет Гренландию

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, в котором заявил, что, поскольку ему не присудили Нобелевскую премию, он больше «не чувствует себя обязанным» думать о мире.

Текст письма опубликовал корреспондент PBS Ник Шифрин. Оно адресовано послам европейских стран в Вашингтоне — их просят передать главам своих правительств сообщение Трампа, направленное норвежскому премьеру.

«Уважаемый Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение восьми и более войн, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет приоритетом, но теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки. Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему у них вообще есть право собственности? Нет никаких письменных документов, есть только то, что там высадилась лодка столетия назад, но у нас тоже были лодки, высаживавшиеся там. Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединенных Штатов. Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией», - написал Трамп.

Йонас Гар Стере подтвердил, что получил это сообщение от Трампа 18 января. По словам норвежского премьера, оно пришло в ответ на короткое сообщение, которое он отправил президенту США тот же день от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба. Стере пояснил, что в послании Трампу он и Стубб изложили свою позицию относительно угрозы Трампа ввести пошлины против восьми европейских стран и запросили телефонный разговор.

В выходные 17–18 января ситуация вокруг Гренландии обострилась. Трамп пригрозил введением пошлин восьми странам, которые отправили в Гренландию своих военных. Европейские лидеры назвали эти угрозы «неправильными» и «неприемлемыми» и запланировали экстренные встречи, чтобы определиться с ответными мерами.