Трамп пригласил Путина войти в состав Совета мира по Газе
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) -  США пригласили президента России Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — заявил Песков.

О создании Совета мира в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план американского лидера для Газы наряду с размещением международных сил. В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Вашингтон направил приглашение принять участие в «Совете мира» лидерам 50 стран, в частности Аргентины, Канады, Франции, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции и Израиля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также получил приглашение.

По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. Первым председателем исполнительного совета стал президент Трамп, который и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство — член Совета мира назначается на срок не более трех лет и будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя Трампа.

