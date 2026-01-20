Монгольские девушки дебютируют в K-pop по всей Корее

CentralAsia (MNG) -

Монгольские девушки Энэрэл (Enny (애니)) и Эгшиглэн (Melody (멜로디)) готовятся к дебюту в южнокорейской K-pop группе Navillera. Об этом сообщила южнокорейская компания Troy Entertainment. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Enny (애니) — стажерка из Монголии, работающая под эгидой Troy Entertainment. Она является участницей перспективной женской группы NAVILLERA. Она также известна как участница реалити-шоу на выживание Universe Ticket. Она родилась в Улан-Баторе 3 мая 2004 года. По данным компании Troy Entertainment, её рост составляет 167 см (5 футов 6 дюймов).

Enny (애니)

Эгшиглэн (엑식렝) — стажерка из Монголии, работающая под эгидой Troy Entertainment. Она является участницей перспективной женской группы NAVILLERA. Она также известна как участница реалити-шоу на выживание Miss Trot 4. Она родилась в Улан-Баторе 23 марта 2004 года. По данным компании Troy Entertainment, её рост составляет 163 см (5 футов 4 дюйма).

Эгшиглэн (엑식렝)

Две другие участницы группы — кореянки: Саяа (사야; ранее известная как Хэсо (해서) и имя при рождении Су Хён (수현)) — южнокорейская певица. Она является участницей перспективной женской группы NAVILLERA и бывшей участницей женской группы KELT9b и Рила (릴라; ранее известная как Минчжу (민주) и Имя при рождении Ли Мин Джу (이민주)) — южнокорейская рэперша и танцовщица. Она является участницей восходящей женской группы NAVILLERA и бывшей участницей женской группы KELT9b.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения