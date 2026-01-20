В Монголии достигнут крупный прорыв в лечении рака

Впервые в Монголии подросток, больной раком, получил трансплантацию стволовых клеток из собственного организма (также называемая автогенной, аутогенной или трансплантация аутогенных стволовых клеток и сокращённое ауто-ТСК). Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Пациенткой была 15-летняя монгольская девочка, страдающая лейкемией.

Национальный центр охраны здоровья матери и ребенка и Первая центральная больница Монголии совместно запустили первую в Монголии успешную процедуру трансплантации стволовых клеток (аутологичной) для детей 9 декабря 2025 года.

Эксперты пришли к выводу, что это достижение, осуществленное в сотрудничестве с больницей «Medical Park Hospital» в Турции и международной организацией TIKA, продемонстрировало преимущества повышения квалификации медицинских специалистов посредством обучения и стажировок за рубежом и внутри страны.

В состав бригады по трансплантации стволовых клеток крови входили врачи из Центра трансплантации стволовых клеток крови Первой государственной центральной больницы, а также врачи и медсестры из Национального центра охраны здоровья матери и ребенка, специализирующиеся на заболеваниях крови и онкологии.

Лечение, включавшее трансплантацию собственных стволовых клеток пациента (аутологичная трансплантация), полностью соответствовало международным стандартам и требованиям безопасности. Это позволило проводить в стране дорогостоящие процедуры, ранее выполнявшиеся за рубежом, и повысило уровень лечения рака у детей.

Аутологичная трансплантация стволовых клеток — это процедура, при которой у пациента берут его собственные здоровые стволовые клетки (обычно до высокодозной химиотерапии), хранят их, а затем возвращают в организм после лечения, чтобы восстановить поврежденный костный мозг, что позволяет эффективно бороться с онкологическими заболеваниями крови (лимфомы, миеломы) и аутоиммунными болезнями без риска отторжения.

Аутологичная трансплантация стволовых клеток (также называемая автогенной, аутогенной или трансплантация аутогенных стволовых клеток и сокращённое ауто-ТСК) — трансплантация, в которой стволовые клетки (недифференцированные клетки, из которых развиваются клетки других типов) забираются от человека, хранятся, а затем возвращаются тому же лицу.

Чаще всего процедура выполняется с гемопоэтическими стволовыми клетками (предшественниками кроветворных клеток) при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, также успешно применяется с сердечными клетками для восстановления повреждений, вызванных сердечными приступами.

Аутологичная трансплантация стволовых клеток отличается от аллогенной трансплантации стволовых клеток, где донором и реципиентом стволовых клеток являются разные люди.

