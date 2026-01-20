Пастух верблюдов-тысячник Монголии владеет 1004 верблюдами

БАЯРМАГНАЙ Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -

Согласно переписи скота, проведенной в конце 2025 года, Баярмагнай Эрдэнэ, лучший скотовод Монгольской Народной Республики и мастер спорта по обучению диких животных из сомона Эрдэнэ, аймака Дорноговь, владеет 1004 верблюдами. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Баярмагнай, занимающийся животноводством с 1979 года, начал разводить исключительно верблюдов после того, как в 1990-х годах в результате приватизации приобрел более 20 верблюдов.

В настоящее время у них более 300 верблюдиц, более 40 из них доят, а также перерабатывают и поставляют на рынок хоормог (хоормог — это традиционный монгольский кисломолочный напиток, аналогичный кумысу, но сделанный из верблюжьего молока) и другие продукты питания и напитки.

К концу 2025 года в общем поголовье скота количество лошадей насчитывает 5.1 млн голов (увеличилось на 9.5%), крупного рогатого скота — 5.4 млн (увеличилось на 7.2%), верблюдов — 501.3 тыс. (увеличилось на 4.3%), овец — 23.9 млн (снизилось на 2.6%), коз — 23.2 млн (увеличилось на 1.1%).

