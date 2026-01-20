Монгольские школьники блистают на Азиатской олимпиаде по химии 2026 года, завоевав 5 медалей

Вторая Азиатская химическая олимпиада AChO 2026 проходила с 15 по 18 января на Бали, Индонезия, и собрали участников из 12 стран и территорий Азии. Тысячи лучших школьников соревновались на уровнях A и B.

Делегация из пяти монгольских школьников из средней школы «Сант» на Азиатскую олимпиаду по химии 2026 года (AChO) добилась выдающихся результатов, завоевав 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Ученица средней школы «Сант» ХУЛАН Мөнхбаяр завоевала золотую медаль на этой олимпиаде в категории 10-12-х классов.

ЭНХЖИН.Б, АРИУНБОЛОР.Б и ЦОГТЗУЛ.М завоевали серебряные медали, а АНАНД.Г — бронзовую.

Результаты Азиатской химической олимпиады 2026 года подчеркивают солидную академическую подготовку монгольской команды и демонстрируют уверенность и готовность монгольских учеников к участию в соревнованиях регионального уровня.

Олимпиада AChO 2026, организованная Организационным центром олимпиад в области STEM (OCSO), направлена ​​на развитие навыков XXI века, таких как критическое мышление, креативность, сотрудничество, коммуникация и вычислительное мышление, посредством соревнований и олимпиадных экзаменов.

Азиатская химическая олимпиада — это ежегодный международный академический конкурс, проводимый на английском языке для учащихся 7-12 классов. Он предоставляет участникам платформу для развития научного мышления, применения химических знаний и участия в международной академической среде.

