Глава монгольского буддизма и Хамбо-лама выступил с лекцией в Kensington Town Hall в Лондоне

CentralAsia (MNG) -

Настоятель монастыря Гандантегченлин, центра монгольского буддизма, Жавзандорж Дуламрагчаа, находится с визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В прошлую пятницу он прочитал лекцию и провел открытую дискуссию в Кенсингтонском городском зале в Лондоне для ученых и исследователей из университетов, представителей иностранных посольств в стране и монголов, проживающих в Великобритании.

Мероприятие было инициировано и организовано Монгольским буддийским центром (Mongolian Buddha Centre) в Великобритании при поддержке Посольства Монголии, G-Studio, Azaa Studio и посланника культуры Монголии г-жи Өнөрмаа Жанчив.

Ровно год назад Хамбо-лама Жавзандорж Дуламрагчаа посетил Италию, где проповедовал проживающим там монголам, читал лекции в музее MAXXI в Риме, в библиотеке востоковедения Университета Сапиенца, в Национальной библиотеке, в Институте азиатских и африканских исследований Университета Ка' Фоскари в Венеции, а также посетил Папу Римского в Риме.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения