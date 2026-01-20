Средние цены на новые дома в столице Монголии выросли на 10.8% в декабре 2025 года

По данным Национального статистического управления, опубликованным в субботу (17 декабря), средняя цена за квадратный метр новопостроенных квартир в столице Монголии на конец декабря составила ₮5.03 млн (примерно $1412), что на 10.8 процента больше, чем годом ранее.

Между тем, средняя цена за квадратный метр вторичного жилья в Улан-Баторе в декабре составила ₮5.06 млн ($1420), что отражает рост на 13.6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению экспертов, этот значительный рост во многом связан с увеличением спроса на недвижимость на душу населения.

Монголия — самая малонаселенная страна в мире. Однако жилищный вопрос является одной из самых острых проблем в Монголии, особенно в столице, где проживает более половины из 3.5 миллионов жителей страны.

Для молодых монголов владение домом стало почти синонимом стабильности и достоинства. Однако дом не следует рассматривать как стремление или роскошь. Это фундаментальная человеческая потребность. Это оставило им единственную практическую цель: найти квартиру рядом со школой и детским садом их детей, где семья могла бы жить безопасно и удобно.

Государство обязано уважать, защищать и отстаивать право каждого гражданина на адекватное, безопасное, мирное и достойное жилье.

