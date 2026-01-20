Национальный фестиваль зимних видов спорта популяризирует традиционные виды спорта Монголии

CentralAsia (MNG) - Объявлено расписание Национального фестиваля зимних видов спорта, цель которого – популяризация древних традиционных видов спорта Монголии и передача обычаев, традиций и культурного наследия молодому поколению.

Зимние соревнования Монгольского национального спортивного фестиваля – «стрельба по льду на костяшках» («Мөсний шагай») и ледовые соревнования – пройдут с 22 по 25 января на ледовом катке в Хандгайте и в развлекательном комплексе «Уухайн Дуу» в ​​Цонжин Болдоге.

В предыдущем фестивале, состоявшемся в 2022 году, приняли участие 426 спортсменов из 21 аймака и девяти районов, в том числе 126 в стрельбе из лука по льду и 300 в стрельбе из лука по льду. На соревнования этого года на данный момент зарегистрировались около 600 спортсменов из 21 аймака и девяти районов.

Монгольский национальный спортивный фестиваль, проводимый каждые четыре года, был основан в 1998 году Баянмөнхом Хорлоо, бывшим руководителем Национального центра физического воспитания и спорта, Героем труда, Заслуженным спортсменом и Великим чемпионом государства по борьбе. В этом году фестиваль пройдет уже в восьмой раз.

Фестиваль представляет собой комплексную попытку передать будущим поколениям традиции и этикет национальных видов спорта и играет важную роль в развитии традиционных видов спорта на научной основе, а также в поддержке разработки политики в этой области.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения