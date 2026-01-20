экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сегодня в Улан-Баторе нет снега, температура -27 градусов Цельсия

CentralAsia (MNG) -  В Монголии до пятницы, 23 декабря, сохранится стабильная и холодная погода.

Сегодня ожидается переменная облачность, снега не будет. В большинстве районов ветер будет северо-западный, достигая 3-8 метров в секунду, а в Гоби и степных регионах — 12-14 метров в секунду.

Температура воздуха в озере Увс и котловине Дархад, в долинах рек Идэр, Тэс, Сэлэнгэ и Ерөө составляет -32...-37 градусов Цельсия. Температура в долинах рек Эг, Уур, Орхон, Хараа, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз и Халх составляет -27...-32 градуса Цельсия. Однако в юго-западной части Гоби температура составляет от -16 до -21 градуса Цельсия, а в других районах — от -22 до -27 градусов Цельсия.

В Улан-Баторе переменная облачность. Снега нет. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду. Дневная температура колеблется от -25 до -27 градусов Цельсия, а ночная — от -32 до -35 градусов Цельсия.

