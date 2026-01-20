экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Испании объявили траур после гибели 40 человек на железной дороге
Предыстория: В Испании 21 человек погиб после столкновения двух поездов

CentralAsia (CA) -  В Испании объявили трехдневный траур после столкновения поездов, в результате которого погибли минимум 40 человек, сообщает The Guardian.

18 января в испанской провинции Кордова (автономное сообщество Андалусия) следовавший в Мадрид скоростной поезд сошел с рельсов. Хвостовая часть поезда вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим составом. В результате удара первые два вагона поезда сошли с рельсов, и он рухнул вниз по склону высотой 4 м. Точная причина аварии еще не установлена.

Десятки человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии. Сошедший с рельсов поезд перевозил около 300 пассажиров. Спасатели продолжают искать пропавших.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com