Трамп пригласил Мирзиеева войти в Совет мира по Газе. Президент Узбекистана принял приглашение

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Как отмечается, Узбекистану было предложено присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя.

В обращении указано, что инициатива основана на Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, объявленном 29 сентября 2025 года и поддержанном мировыми лидерами, а также одобренном резолюцией Совета Безопасности ООН №2803 от 17 ноября 2025 года.

Ключевым элементом инициативы является создание Совета мира – новой международной структуры, призванной объединить государства, готовые взять на себя ответственность за формирование долгосрочного мира, стабильности и безопасности.

Мирзиёев направил американскому коллеге ответное письмо, в котором выразил готовность Узбекистана присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя.

«В своем послании президент нашей страны отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе», — говорится в сообщении.

О создании Совета мира в секторе Газа Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план президента США для Газы наряду с размещением международных сил.

В тот же день Белый дом объявил состав исполнительного комитета совета. В него войдут семь членов, в том числе госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Bloomberg писал, что администрация американского лидера просит страны, желающие получить постоянное место в Совете, внести не менее $1 млрд. При этом в проекте устава группы сказано, что первым председателем Совета будет сам Трамп. Он будет решать, кого принимать в организацию. Также президент США сможет одобрять или отклонять решения организации, которые будут приниматься большинством голосов.

Ранее сообщалось, что предложение от американского лидера присоединиться к «Совету мира» по Газе получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И, как пишет его пресс-служба, глава центральноазиатской республики ответил Трампу согласием.

В Москве также подтвердили, что подобное приглашение США направили и руководителю России Владимиру Путину. Но президент РФ пока изучает детали данного предложения.