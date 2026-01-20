экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Кабуле в результате взрыва погибли семь человек

CentralAsia (CA) -  Из-за взрыва в ресторане в центре Кабула погибли по меньшей мере семь человек — один гражданин Китая и шестеро афганцев, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран, передает Reuters.

Взрыв, по его словам, произошел в заведении под названием Chinese Noodle. Ранее сообщалось, что теракт произошел не в ресторане, а в элитном отеле, расположенном на улице Гулфароши.

«Исламское государство» взяла на себя ответственность за произошедшее. В движении заявили, что нападение на ресторан было совершено террористом-смертником.

Ресторан находился в коммерческом районе Шахр-э-Нау в Кабуле, где расположены офисные здания, торговые комплексы и посольства, сообщило Reuters. Этот район считается одним из самых безопасных в городе, отмечает агентство.

