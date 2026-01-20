Добыча нефти на крупнейшем месторождении Казахстана приостановлена из-за проблем с электричеством

Пожар на Тенгизе 18.01.2026. Скриншот из видео

CentralAsia (KZ) - Добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское в Казахстане временно прекращена из-за проблем с электроснабжением, передает Reuters со ссылкой на оператора месторождений — «Тенгизшевройл» (ТШО).

«ТШО подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания временно прекратила добычу на своих нефтяных месторождениях Тенгиз и Королевское», — указано в сообщении. Приостановка ​добычи связана с «проблемой, которая затронула ⁠некоторые системы распределения электроэнергии на объекте».

Ранее госкомпания ⁠«Казмунайгаз» сообщила, что утром 18 января на Тенгизе сначала произошло возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на ‍ГТЭС-4, а затем загорелся трансформатор на GT-‌9.5 ГТЭС-4. Оба возгорания были ликвидированы, пострадавших нет. Причины произошедшего сейчас выясняются.

Тенгиз — крупнейшее нефтегазовое месторождение Казахстана, расположенное в Атырауской области, в 350 км к юго-востоку от города Атырау. Королевское расположено рядом с Тенгизом, в 20 км к северо-востоку от него. Оба месторождения разрабатывает «Тенгизшевройл». Эта компания на 50% принадлежит Chevron, на 25% — Exxon Mobil, на 20% — «КазМунайГазу» («дочка» «Самрук-Казыны») и на 5% — российскому «Лукойлу».

Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют 1,4 млрд тонн, или 11,5 млрд баррелей. Основные объемы «Тенгизшевройл» экспортирует по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но из-за повреждения инфраструктуры морского терминала ‍в Южной Озереевке (под Новороссийском) часть сырья сейчас перенаправляется в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и в Германию по нефтепроводу «Дружба».

