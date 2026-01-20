Землю накрыла мощная магнитная буря

CentralAsia (CA) - На Земле началась планетарная магнитная буря уровня G4.33 на фоне рекордного в ХХI веке радиационного шторма, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

«Главным вопросом остается, будет ли уже в ближайшие часы достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз — в мае 2024 года», — говорится в сообщении.

По словам ученых, значения показателя солнечного ветра близки к рекордным.

Национальная служба по изучению океанов и атмосферы (NOAA) США сообщала, что 20 января станет критическим днем с неблагоприятными погодными условиями из-за сочетания мощного всплеска излучения на Солнце и магнитной бури.

Ученые из ИКИ РАН предупреждали, что после сильнейшей в этом году вспышке класса X19.5 на Солнце, произошедшей 18 января, облако плазмы достигнет Земли в ночь на вторник и вызовет магнитные бури и полярные сияния. Там отмечали, что «события такого уровня вообще не прогнозируются», по предварительному сценарию, наиболее сильное магнитное возмущение уровня G4 ожидалось во вторник с 9:00 до 12:00 мск. Вероятность магнитных бурь уровня G5 оценивалась в 10%.

Вечером 19 января лаборатория сообщила, что в окрестностях Земли началась радиационная буря уровня S4 — впервые за два солнечных цикла (около 22 лет). Поток солнечных протонов достиг 37 тыс., что стало рекордом для XXI века, превысило показатели мощной вспышки 2003 года. Уровень S4 считается очень сильным; более высокий класс S5 за всю историю наблюдений ни разу не фиксировали. Тем же вечером ИКИ РАН сообщила об ударе облака плазмы, вызванного вспышкой класса Х на Солнце.