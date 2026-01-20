Со среды по Узбекистану ожидаются дожди и снег

CentralAsia (UZ) - В понедельник и вторник по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, сообщает Узгидромет. 20 января в вечерние часы осадки (дождь, снег) возможны только по юго-западным районам страны.

21−23 января в большинстве регионов пройдут осадки (дождь, снег).

В первой половине недели температура воздуха будет в пределах ночью −3…+2 градуса, днём +3…+8 градусов.

Во второй половине ожидается постепенное понижение температуры: ночью до −2…−7 градусов, днём — до −2…+3 градусов.

По Каракалпакстану на этой неделе преобладающая температура воздуха составит ночью −8…−13 градусов, днём 0…−5 градусов, к 23 января — до +3 градусов.

Местами возможен туман. 21−22 января в отдельных районах усиление ветра до 13−18 м/с.

В горных районах временами снег, лавиноопасно.

В Ташкенте 19−21 января пройдут без осадков. Преобладающая температура составит ночью −2…+1 градус, днём — +3…+6 градусов, 21 января — +7…+9 градусов. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с.

22−23 января ожидаются осадки (дождь, снег). Температура 22 января ночью и днём 0…+2 градусов, 23 января ночью −3…−6 градусов, днём около 0 градусов.

Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с.