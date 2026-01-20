Фото — В Монголии продолжается дзуд, температура опустилась до -37 градусов

Халх гол

CentralAsia (MNG) - В Монголии продолжается дзуд. До пятницы сохранится стабильная и холодная погода.

Сегодня, 20 января, в стране переменная облачность, снега не ожидается. В большинстве районов ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду, а в Гоби и степных регионах — до 12–14 метров в секунду.

Температура воздуха в озере Увс и котловине Дархад, в долинах рек Идэр, Тэс, Селенга и Ерөө составляет -32...-37 градусов Цельсия. Температура в долинах рек Эг, Уур, Орхон, Хараа, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз и Халх составляет -27...-32 градуса Цельсия. Однако в юго-западной части Гоби температура составляет от -16 до -21 градуса Цельсия, а в других районах — от -22 до -27 градусов Цельсия.

В Улан-Баторе переменная облачность. Снега нет. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду. Дневная температура колеблется от -25 до -27 градусов Цельсия, а ночная — от -32 до -35 градусов Цельсия.

Дзуд — это монгольский термин, описывающий суровую зиму, когда большое количество скота погибает из-за замерзания или заснеживания земли. Дзуд по кыргызски говорят - жут, по казахски - зуд.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения